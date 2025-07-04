Алексей Сутормин пройдет медосмотр в самарских «Крыльях Советов» 4 июля

31-летний полузащитник близок к окончательному переходу в «КС».
Ранее писали, что Алексей Сутормин может подписать контракт с волжанами до следующего лета. Зарплата — 3 млн рублей в месяц. Минувший розыгрыш РПЛ провел в «Ростове». В 33 матчах забил два мяча и отдал голевую.
Журналист «СЭ» Константин Алексеев уточняет: сегодня Сутормин должен пройти медосмотр. При положительных результатах заключит соглашение с «зелено-бело-синими» как свободный агент.
На днях 29-летнего форварда самарцев Владимира Писарского отстранили от футбола на 4 года после скандала со ставкой.
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