Фон дер Ляйен приперли к стенке: чего потребовали от главы ЕК крупнейшие концерны Германии

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела встречу с руководителями, на которой главную еврочиновницу практически приперли к стенке. Бизнесмены потребовали изменить экономическую политику Евросоюза. Об этом сообщает немецкая газета Bild.
Больше всего, отмечает издание, бизнесмены выражали недовольство проблемами пошлин, которые ввели США. Также глав концернов волнуют темы защиты климата и «эскалации бюрократии».
Ранее сообщалось, что крупнейшая экономика Европы терпит крах. В Германии уже больше 196 тысяч предприятий обанкротились. Такого большого количества не было с 2011 года.
Кроме того, эксперты предупреждают, что в Европе скоро наступит экономический апокалипсис. Европейцы сталкиваются с «экзистенциальным вызовом». Только благодаря высокому спросу на европейские товары из Азии и Соединенных Штатов экономика все-таки устойчиво продержалась в течение последних десятилетий.