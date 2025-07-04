Фон дер Ляйен приперли к стенке: чего потребовали от главы ЕК крупнейшие концерны Германии

Кроме того, эксперты предупреждают, что в Европе скоро наступит экономический апокалипсис. Европейцы сталкиваются с «экзистенциальным вызовом». Только благодаря высокому спросу на европейские товары из Азии и Соединенных Штатов экономика все-таки устойчиво продержалась в течение последних десятилетий.