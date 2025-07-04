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Фон дер Ляйен приперли к стенке: чего потребовали от главы ЕК крупнейшие концерны Германии

Bild: главы концернов ФРГ потребовали изменения экономической политики ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела встречу с руководителями, на которой главную еврочиновницу практически приперли к стенке. Бизнесмены потребовали изменить экономическую политику Евросоюза. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Серьезно поговорить с руководством ЕС пришли главы Lufthansa, E.on и Uniper, Henkel, Evonik, Thyssenkrupp, DHL, Rheinmetall, Hochtief, Rewe и Covestro.

Больше всего, отмечает издание, бизнесмены выражали недовольство проблемами пошлин, которые ввели США. Также глав концернов волнуют темы защиты климата и «эскалации бюрократии».

Ранее сообщалось, что крупнейшая экономика Европы терпит крах. В Германии уже больше 196 тысяч предприятий обанкротились. Такого большого количества не было с 2011 года.

Кроме того, эксперты предупреждают, что в Европе скоро наступит экономический апокалипсис. Европейцы сталкиваются с «экзистенциальным вызовом». Только благодаря высокому спросу на европейские товары из Азии и Соединенных Штатов экономика все-таки устойчиво продержалась в течение последних десятилетий.

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