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Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Нижнекамска

Воздушная гавань Нижнекамска временно не принимает и не отправляет самолеты.

Источник: Комсомольская правда

Росавиация утром 4 июля ввела временные ограничения на выполнение полетов в международном аэропорту Нижнекамск. Соответствующее решение принято в целях обеспечения безопасности воздушного движения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKE)», — говорится в сообщении.

Ограничения касаются как приема, так и выпуска воздушных судов. Аэропорт продолжает работать, однако часть рейсов может быть задержана или перенаправлена в другие аэропорты.