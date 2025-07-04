Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин призвал владельцев магазинов срочно сменить вывески

Владельцам магазинов и предприятий незамедлительно следует заменить вывески с иностранными названиями на русскоязычные. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сославшись на недавно принятый закон о защите русского языка.

Володин обратился к владельцам магазинов с просьбой сменить вывески с иностранными названиями.

Владельцам магазинов и предприятий незамедлительно следует заменить вывески с иностранными названиями на русскоязычные. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сославшись на недавно принятый закон о защите русского языка.

«Владельцам магазинов и предприятий правильно было бы уже сейчас, не дожидаясь вступления в силу положений закона, приступить к замене вывесок, а также пересмотреть подходы к организации рекламных кампаний», — написал Володин в своем telegram-канале. По его словам, принятие этого закона стало необходимым шагом для сохранения национальной идентичности. Он подчеркнул, что на улицах российских городов преобладают вывески и наименования на иностранных языках, что, по его мнению, негативно влияет на культурную среду.

Володин также напомнил, что подобные меры уже реализованы в нескольких городах страны, среди которых Краснодар, Ярославль и Магнитогорск. В этих муниципалитетах предприниматели начали заменять англоязычные вывески на русские аналоги еще до вступления закона в силу.

Закон о защите русского языка был принят 24 июня. Некоторые его положения уже вступили в силу, остальные начнут действовать позже. С 1 марта 2026 года информация на вывесках должна размещаться на русском языке, при желании допускается дублирование на других языках. В рекламе запрещено использование иностранных слов, а названия жилых комплексов должны оформляться кириллицей, за исключением фирменных наименований.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше