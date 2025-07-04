Володин призвал владельцев магазинов срочно сменить вывески

«Владельцам магазинов и предприятий правильно было бы уже сейчас, не дожидаясь вступления в силу положений закона, приступить к замене вывесок, а также пересмотреть подходы к организации рекламных кампаний», — написал Володин в своем telegram-канале. По его словам, принятие этого закона стало необходимым шагом для сохранения национальной идентичности. Он подчеркнул, что на улицах российских городов преобладают вывески и наименования на иностранных языках, что, по его мнению, негативно влияет на культурную среду.