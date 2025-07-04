Артем Ткаченко пришел на премьеру с беременной женой: видео

Актёр Артём Ткаченко женат на актрисе Екатерине Стеблиной. Ну, а о том, что скоро он снова станет отцом, поклонники артиста смогли убедиться на премьере, которая состоялась в центре Москвы. Ткаченко пришёл посмотреть первые серии онлайн-сериала «Открытый брак. Акт второй “вместе с глубоко беременной супругой. При этом устроил целый перформанс на красной дорожке: вышел под ручку ещё и с другой актрисой — Соней Реснянской. Было видно, что пребывания в цветнике Артему явно по душе. Неизвестно, было ли это по душе его жене, которая почти не улыбалась. Кстати, здесь присутствовали ещё и родственники со со стороны жены. Например, тесть Артема. С ним Ткаченко общался уже после фотосессии на красной дорожке. Смотрите видео.