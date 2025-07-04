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В Омске скоропостижно скончался молодой режиссер Никита Новиков

Режиссер поставил спектакль в начале мая в театре имени Л. И. Ермолаевой.

Источник: Комсомольская правда

Омский театр имени Л. И. Ермолаевой сообщил о кончине талантливого новосибирского режиссера Никиты Новикова. Причины смерти пока не разглашаются.

Никита Новиков стал известен в Омске благодаря постановке спектакля «Звездопад» по повести Виктора Астафьева. Премьера спектакля состоялась всего два месяца назад, 2 мая, и стала дипломной работой режиссера.

«Эта работа стала ярким свидетельством таланта Никиты, его творческого видения и преданности искусству. Спектакль получил высокие оценки зрителей и критиков — результат искреннего и ответственного отношения Никиты к своему делу. Память о Никите Новикове навсегда останется в наших сердцах и в жизни театра», — говорится в некрологе, опубликованном на официальной странице театра.

Фото: vk.com/theater_studia.

Коллеги и зрители выражают соболезнования родным и близким Никиты Новикова.