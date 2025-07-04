В Омске скоропостижно скончался молодой режиссер Никита Новиков

«Эта работа стала ярким свидетельством таланта Никиты, его творческого видения и преданности искусству. Спектакль получил высокие оценки зрителей и критиков — результат искреннего и ответственного отношения Никиты к своему делу. Память о Никите Новикове навсегда останется в наших сердцах и в жизни театра», — говорится в некрологе, опубликованном на официальной странице театра.