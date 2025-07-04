Тольяттинский «Акрон» отдал в аренду 23-летнего защитника Пауло Витора

«Красно-черные» отправили молодого легионера в Португалию.
23-летний Пауло Витор перебрался в тольяттинский «Акрон» минувшим летом из бразильского «Магуари». В прошлом сезоне провел за волжан 19 матчей, заработал один «горчичник», результативными действиями не отметился.
Портал Transfermarkt оценивает его в 800 тыс. евро. Контракт с «молодыми и звонкими» действует до июня 2027 года. Местный клуб отдал защитника на год в аренду в португальскую «Виторию» из Гимараэша.
Недавно тольяттинцы отправили в волгоградский «Ротор» 23-летнего Вячеслава Бардыбахина.
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