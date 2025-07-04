27 жителей Прикамья получили выплаты за сообщения о пьяных водителях

Денежное вознаграждение за информацию о пьяных водителях в Пермском крае получили 27 человек. Благодаря их сообщениям нарушителей привлекли к административной и уголовной ответственности. Об этом сообщает Министерство территориальной безопасности Прикамья. По данным ведомства, всего в полицию Прикамья поступило 43 заявления о водителях с признаками опьянения.
Напомним, программа выплат за информирование о водителях, находящихся в состоянии опьянения, начала работать в Пермском крае с февраля прошлого года. Размер денежного вознаграждения составляет 5 тысяч рублей. Для получения выплаты необходимо сообщить в полицию вид и марку транспортного средства, его госномер, местоположение и предполагаемый маршрут следования.
Также не стоит забывать и о своих данных. Документ должен содержать контакты заявителя, когда, куда, какие сведения были сообщены, банковские реквизиты для перечисления выплаты. На денежное вознаграждение могут рассчитывать только совершеннолетние.