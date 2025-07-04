27 жителей Прикамья получили выплаты за сообщения о пьяных водителях

Денежное вознаграждение за информацию о пьяных водителях в Пермском крае получили 27 человек. Благодаря их сообщениям нарушителей привлекли к административной и уголовной ответственности. Об этом сообщает Министерство территориальной безопасности Прикамья. По данным ведомства, всего в полицию Прикамья поступило 43 заявления о водителях с признаками опьянения.