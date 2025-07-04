Пожилую омичку обязали снести целую квартиру, угрожающую жизни

Омские судебные приставы добились исполнения решения суда о демонтаже квартиры, которая представляла опасность для соседей.
Речь идет о помещении в двухквартирном доме в Тюкалинском районе, собственницей которого является 72-летняя женщина. В квартире длительное время никто не живёт, а сама постройка находится в аварийном состоянии. По словам владельцев соседней квартиры, здание разрушается, фундамент и крыша рушатся, а стены наклоняются, что создает дополнительную нагрузку на их жилище. Помимо этого, на соседнем земельном участке растет сухостой, увеличивающий риск возникновения пожара. Однажды, по словам заявителей, он уже горел — это было в 2022 году.
После неудачных попыток добиться от собственницы разрушенной квартиры устранения угрозы, семейная пара обратилась в суд. Экспертиза признала строение нежилым, а его конструкцию — непригодной для восстановления. Суд постановил, что опасную квартиру необходимо демонтировать, а также укрепить конструкции соседнего жилья.
Однако даже под угрозой штрафа, женщина не предприняла никаких действий. Только после визита судебных приставов она согласилась пустить соседей в свою квартиру для демонтажа.