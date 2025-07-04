Пожилую омичку обязали снести целую квартиру, угрожающую жизни

Речь идет о помещении в двухквартирном доме в Тюкалинском районе, собственницей которого является 72-летняя женщина. В квартире длительное время никто не живёт, а сама постройка находится в аварийном состоянии. По словам владельцев соседней квартиры, здание разрушается, фундамент и крыша рушатся, а стены наклоняются, что создает дополнительную нагрузку на их жилище. Помимо этого, на соседнем земельном участке растет сухостой, увеличивающий риск возникновения пожара. Однажды, по словам заявителей, он уже горел — это было в 2022 году.