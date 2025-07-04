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Москвичка умерла во время операции по замене грудных имплантов

Жительница Москвы умерла во время замены грудных имплантов. Об этом пишет SHOT.

Источник: Life.ru

По данным телеграм-канала, 47-летняя москвичка решила подправить грудь, предварительно, из-за возрастных изменений. Женщина выбрала клинику SOLEI в подмосковном Подольске, однако во время операции у неё остановилось сердце.

Специалисты выясняют точные причины смерти женщины. Известно, что она жила в Москве долгое время, официально не была трудоустроена.

Ранее пластический хирург рассказал, что причины, по которым женщины решают удалить грудные импланты, можно условно разделить на две категории: немедицинские и медицинские. К первым относятся личные предпочтения пациентки. Медицинские причины включают послеоперационные осложнения, а также возникновение так называемой «болезни грудных имплантов». Однако стоит отметить, что это состояние не считается заболеванием и не включено в международную классификацию болезней, так как пока нет убедительных данных, подтверждающих связь симптомов с наличием грудных имплантов.