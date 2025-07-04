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Пулково рассказало о работе в непогоду

Аэропорт Пулково в сложных погодных условиях работает штатно. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе воздушной гавани утром 4 июля.

Сейчас в Ричмонде: +23° 0 м/с 89% 758 мм рт. ст. +24°
Источник: Кадр супервидовой веб-камеры

В период прохождения грозового фронта над территорией Пулково на запасные аэропорты ушли два рейса. Рейс 572 из Самары был перенаправлен во Внуково, рейс 894 из Минска — в Шереметьево. После нормализации погодных условий оба самолета благополучно прибыли в Петербург.

Решение о взлете и посадке экипажи принимают самостоятельно, исходя из установленных метеоминимумов, отмечают в пресс-службе.

Вчера вечером к Петербургу подошел циклон с сильным ветром и грозой. Ночью начали задерживать авиарейсы. Погода создала крайне редкие для июля условия для нагонного наводнения. Вода поднимается, дамба закрыта. Сильный ветер сохраняется, особенно в западных районах Ленинградской области.