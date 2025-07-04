Пулково рассказало о работе в непогоду

В период прохождения грозового фронта над территорией Пулково на запасные аэропорты ушли два рейса. Рейс 572 из Самары был перенаправлен во Внуково, рейс 894 из Минска — в Шереметьево. После нормализации погодных условий оба самолета благополучно прибыли в Петербург.