Пулково рассказало о работе в непогоду

В период прохождения грозового фронта над территорией Пулково на запасные аэропорты ушли два рейса. Рейс 572 из Самары был перенаправлен во Внуково, рейс 894 из Минска — в Шереметьево. После нормализации погодных условий оба самолета благополучно прибыли в Петербург.
Решение о взлете и посадке экипажи принимают самостоятельно, исходя из установленных метеоминимумов, отмечают в пресс-службе.
Вчера вечером к Петербургу подошел циклон с сильным ветром и грозой. Ночью начали задерживать авиарейсы. Погода создала крайне редкие для июля условия для нагонного наводнения. Вода поднимается, дамба закрыта. Сильный ветер сохраняется, особенно в западных районах Ленинградской области.