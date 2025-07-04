Гонорар 20 миллионов рублей и спорткары: как Кадышева разбогатела на зумерах

Народная артистка России Надежда Кадышева сейчас находится на пике славы. Певица обрела неожиданную популярность среди зумеров, которые ломятся на ее концерты и готовы переплачивать за билет любые деньги.
Так, она стала главным хедлайнером «Алых парусов» в текущем году, а ее гонорары уже составляют 20 миллионов рублей. Популярность Кадышевой выросла в семь раз. Она стала одной из самых высокооплачиваемых российских артисток на корпоративах.
При этом до середины 90-х годом ее семья не имела в столице недвижимости и даже прописки. Первую квартиру им подарило государство. Через год семья получила уже четырехкомнатную квартиру на улице Долгоруковской в Тверском районе.
Сейчас ситуация изменилась кардинально: в октябре 2024 года супруг Кадышевой Александр Костюк купил в кредит отреставрированный бордово-золотой Bentley S2 Long Wheelbase 1962 года выпуска. Сын Кадышевой до ДТП ездил на суперкаре Ferrari GTC4Lusso, а несколько лет назад он взял в кредит седан Maybach 62, передает Life.ru.
Также стало известно, что сын Кадышевой живет в четырехкомнатных апартаментах в элитном жилом комплексе «Евродом». Также есть неподтвержденная информация о наличии у семьи недвижимости в клубном доме «Ласточкино гнездо».
Как творчество Кадышевой стало популярным у молодой аудитории и в чем секрет новой волны успеха певицы, разбиралась «Вечерняя Москва».