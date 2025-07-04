Гонорар 20 миллионов рублей и спорткары: как Кадышева разбогатела на зумерах

Так, она стала главным хедлайнером «Алых парусов» в текущем году, а ее гонорары уже составляют 20 миллионов рублей. Популярность Кадышевой выросла в семь раз. Она стала одной из самых высокооплачиваемых российских артисток на корпоративах.