Психолог раскрыла секрет успешных отношений на расстоянии

Социальный и психоаналитически ориентированный психолог Александра Михеичева поделилась в беседе с NEWS.ru мнением о том, как сохранить крепкие отношения на расстоянии.
По ее словам, для этого необходимо иметь четкий план совместного будущего. Михеичева подчеркнула, что качественное общение и живой контакт играют ключевую роль в поддержании близости в условиях разлуки.
Специалист отметила, что отношения на расстоянии могут стать не только испытанием, но и возможностью лучше узнать друг друга, научиться открыто говорить о важных вещах и ценить то, что имеется. Она предложила несколько рекомендаций, основанных на психологической практике и социальных исследованиях. Важнейшим аспектом является живой контакт: вместо простых вопросов о делах следует делиться мыслями, чувствами и желаниями. Это качество общения помогает поддерживать душевную близость, несмотря на физическую разлуку.
Михеичева также указала на необходимость регулярных ритуалов в таких отношениях. Она предложила создавать совместные традиции, такие как вечерние звонки или онлайн-свидания, которые придают стабильность и ощущение близости.
По мнению психолога, поддержание ритуалов — таких как утренние сообщения или вечерние разговоры — способствует укреплению связи и созданию чувства стабильности. Она акцентировала внимание на важности доверия: без него отношения могут разрушиться. Михеичева призвала не контролировать каждое действие партнера, а уметь справляться с тревогой и быть честными друг с другом. Если возникают чувства ревности или тревоги, об этом следует говорить открыто. Психолог предостерегла от накопления негативных эмоций, так как молчание может привести к напряжению в отношениях.