Психолог раскрыла секрет успешных отношений на расстоянии

По мнению психолога, поддержание ритуалов — таких как утренние сообщения или вечерние разговоры — способствует укреплению связи и созданию чувства стабильности. Она акцентировала внимание на важности доверия: без него отношения могут разрушиться. Михеичева призвала не контролировать каждое действие партнера, а уметь справляться с тревогой и быть честными друг с другом. Если возникают чувства ревности или тревоги, об этом следует говорить открыто. Психолог предостерегла от накопления негативных эмоций, так как молчание может привести к напряжению в отношениях.