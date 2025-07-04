В Петербурге прогнозируют небывалую грозу и потоп

По данным наблюдательной сети, ожидается шквалистый ветер с порывами до 24 м/с. Синоптики предупреждают о высокой вероятности наводнения в утренние часы, примерно с 6 до 9 утра. Максимальный подъем воды в реках и каналах Петербурга может достичь 170−190 см до полудня. Уже утром 4 июля уровень воды у поста Горного института составил 89 см, что на 104 см выше проектного уровня. Температура воздуха в течение дня будет находиться в пределах +16…+18°C.