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В Петербурге прогнозируют небывалую грозу и потоп

В пятницу, 4 июля, в Петербурге прогнозируется ухудшение погодных условий. Горожан ждут ливни и грозы. Это следует из данных ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ожидается шквалистый ветер с порывами до 24 м/с.

В пятницу, 4 июля, в Петербурге прогнозируется ухудшение погодных условий. Горожан ждут ливни и грозы. Это следует из данных ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По данным наблюдательной сети, ожидается шквалистый ветер с порывами до 24 м/с. Синоптики предупреждают о высокой вероятности наводнения в утренние часы, примерно с 6 до 9 утра. Максимальный подъем воды в реках и каналах Петербурга может достичь 170−190 см до полудня. Уже утром 4 июля уровень воды у поста Горного института составил 89 см, что на 104 см выше проектного уровня. Температура воздуха в течение дня будет находиться в пределах +16…+18°C.

Несмотря на прохладное начало лета, июль в Петербурге, по прогнозам, останется умеренно теплым — около +19°C — с повышенным количеством осадков. Ожидается, что месячное количество дождей будет выше климатической нормы не только в Петербурге и Ленобласти, но и в соседних регионах — Псковской, Новгородской и Калининградской областях.