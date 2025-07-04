Арестованная замглавы Росгидромета Радькова не признаёт вину в мошенничестве

По версии следствия, сумма ущерба по уголовному делу составляет около 7 миллионов рублей. Радьковой инкриминируют часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере). Однако, как подчеркнул адвокат, его подзащитная не согласна с предъявленными обвинениями.