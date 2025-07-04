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Арестованная замглавы Росгидромета Радькова не признаёт вину в мошенничестве

Сумма ущерба по уголовному делу Наталии Радьковой составляет около 7 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель руководителя Росгидромета Наталия Радькова, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере, полностью отрицает свою вину. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Михаил Мушаилов.

По версии следствия, сумма ущерба по уголовному делу составляет около 7 миллионов рублей. Радьковой инкриминируют часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере). Однако, как подчеркнул адвокат, его подзащитная не согласна с предъявленными обвинениями.

«Сумма ущерба по делу моей подзащитной Радьковой составляет порядка 7 млн рублей. Вину по ч. 4 ст. 159 УК РФ она не признает», — сказал он.

Напомним, что Наталию Радькову отправили под стражу. Защита замруководителя Росгидромета подала апелляцию на это решение, однако ее отклонили.