В Самаре начали тестировать новый троллейбус «Горожанин» по маршруту № 108

На улице Чкалова в троллейбусное депо № 1 доставили современный низкопольный троллейбус «Горожанин» модели УТТЗ-6241.04. Машина произведена на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе и может развивать скорость до 75 км/ч.
С 1 по 31 июля этот троллейбус заменит электробус на маршруте № 108 (Губернский рынок — Южный город). Особенность маршрута — участок длиной 13 км по Утевской улице и Николаевскому проспекту, где нет контактной сети. «Горожанин» преодолеет его на автономном ходу — запаса батареи хватит на 60 км.
Модель «Горожанин» выпускается с 2020 года и уже работает в 11 городах России. Перед Самарой этот троллейбус тестировали в Смоленске, Саранске и Тольятти. Если испытания пройдут успешно, город может закупить такие машины для новых маршрутов.
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