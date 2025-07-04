В Самаре начали тестировать новый троллейбус «Горожанин» по маршруту № 108

Модель «Горожанин» выпускается с 2020 года и уже работает в 11 городах России. Перед Самарой этот троллейбус тестировали в Смоленске, Саранске и Тольятти. Если испытания пройдут успешно, город может закупить такие машины для новых маршрутов.