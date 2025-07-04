Созданы улучшенные композиты на основе прекерамической бумаги

В министерстве отметили, что сейчас активное развитие аэрокосмической и транспортной промышленности требует материалов, устойчивых к высоким температурам, коррозии и механическим нагрузкам. Большинство известных металлов и сплавов, например, сплавы на основе никеля, широко используемые в различных деталях газотурбинных двигателей, достигли своих пределов для различных высокотемпературных конструкционных применений. По словам ученых, перспективными являются композиты на основе керамики, демонстрирующие более высокую стойкость к окислению при высоких температурах и улучшенные механические свойства.