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На открытой лекции в Самаре расскажут об истории восстановления Фабрики-кухни

9 июля в 19:00 в пространстве «ЦЕХ» на «Станкозаводе» самарский архитектор Константин Африкантов прочитает лекцию «Особенности реставрации объекта модернизма на примере Фабрики-кухни» (12+).

9 июля в 19:00 в пространстве «ЦЕХ» на «Станкозаводе» самарский архитектор Константин Африкантов прочитает лекцию «Особенности реставрации объекта модернизма на примере Фабрики-кухни» (12+).

Здание Фабрики-кухни — памятник архитектуры русского авангарда. После масштабной реставрации в нём открылся филиал Третьяковской галереи.

Африкантов был одним из авторов проекта по восстановлению объекта, следил за ходом работ и участвовал в благоустройстве территории. На лекции он расскажет о процессе реставрации, применённых подходах и особенностях работы с архитектурой модернизма.

Мероприятие проводится в рамках проекта «ВООПИиК покажет» и лектория «Архитектурная среда».

Адрес: ул. Куйбышева, 128а. Вход — свободный.

Ранее мы писали, что Самарская областная научная библиотека проводит конкурс скоростного чтения «Книжное ГТО».

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