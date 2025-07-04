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В аэропорту Ижевска введены ограничения на полеты

В целях обеспечения безопасности в аэропорту Ижевска введены ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Срочная новость.

В целях обеспечения безопасности в аэропорту Ижевска введены ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.