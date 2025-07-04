В аэропорту Ижевска введены ограничения на полеты

Срочная новость.
В целях обеспечения безопасности в аэропорту Ижевска введены ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
В целях обеспечения безопасности в аэропорту Ижевска введены ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Срочная новость.
В целях обеспечения безопасности в аэропорту Ижевска введены ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.