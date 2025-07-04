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В Красноярском крае больше 100 человек заболели энцефалитом

В Красноярском крае 107 человек лечатся от клещевого энцефалита, сообщили в Роспотребнадзоре.

Всего с начала сезона с жалобами на присасывание клещей к врачам обратились 12 921 человек. Из них заболели 217 человек (около 1,7% от обратившихся). У 107 человек врачи диагностировали клещевой вирусный энцефалит, у 96 подтвержден боррелиоз, а в 13 случаях — сибирский клещевой тиф. Еще один человек заразился эрлихиозом.

В Роспотребнадзоре отметили, что уже вторую неделю в Красноярском крае наблюдается спад активности клещей. За последние 7 дней от них пострадал 451 житель края, в том числе 85 детей.

«Снижение активности клещей не означает уменьшение риска заражения клещевыми инфекциями, поэтому нужно соблюдать меры профилактики», — советуют в Роспотребнадзоре.