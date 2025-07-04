В Красноярском крае больше 100 человек заболели энцефалитом

Всего с начала сезона с жалобами на присасывание клещей к врачам обратились 12 921 человек. Из них заболели 217 человек (около 1,7% от обратившихся). У 107 человек врачи диагностировали клещевой вирусный энцефалит, у 96 подтвержден боррелиоз, а в 13 случаях — сибирский клещевой тиф. Еще один человек заразился эрлихиозом.