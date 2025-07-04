Стало известно, почему Жота отправился на сборы на машине, а не на самолете

Футболист «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота решил добираться в Великобританию на предсезонную подготовку на машине, потому что врачи запретили ему лететь на самолете после операции, пишет New York Post.
Уточняется, что Жота и его брат направлялись в испанский Сантандер, где есть паром до Англии.
По версии следствия, смертельное ДТП произошло, когда автомобиль спортсмена пошел на обгон. Кто был за рулем Lamborghini — пока не ясно.
Напомним, Жота и его брат Андре Силва погибли в автокатастрофе на трассе в Испании, у машины спортсмена лопнуло колесо. За 10 дней до трагедии Жота женился на своей девушке, у пары трое детей.
Похороны погибшего футболиста пройдут 4 июля в Португалии.