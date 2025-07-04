В Гурзуфе появится новый парк

Об этом сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко.
Подрядчик укрепляет склоны подпорными стенами. На площади 1,8 гектара обустроят две детские площадки в верхней зоне, площадку для скейтбординга и памп-трек в центре, а также спортивную в нижней части.
«На территории много краснокнижных растений — они защищены специальными ограждениями, планировочные решения приняты с учетом соблюдения этих охранных зон — обязательное требование проекта», — уточнила мэр Ялты.
Эту территорию для благоустройства выбрали местные жители на общественном голосовании. Проект закончат к концу года.