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В Гурзуфе появится новый парк

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на улице Приветная в Гурзуфе будет благоустроена общественная территория.

Об этом сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко.

Подрядчик укрепляет склоны подпорными стенами. На площади 1,8 гектара обустроят две детские площадки в верхней зоне, площадку для скейтбординга и памп-трек в центре, а также спортивную в нижней части.

«На территории много краснокнижных растений — они защищены специальными ограждениями, планировочные решения приняты с учетом соблюдения этих охранных зон — обязательное требование проекта», — уточнила мэр Ялты.

Эту территорию для благоустройства выбрали местные жители на общественном голосовании. Проект закончат к концу года.