Создана установка для эффективной вентиляции помещений в условиях Сибири и Арктики

НОВОСИБИРСК, 4 июля. /ТАСС/. Устройство для вентиляции воздуха, способное работать в условиях холодного климата Сибири и Арктики, разработали в Новосибирске. Об этом сообщил журналистам технический директор компании-разработчика Gyplar, резидента новосибирского Академпарка Евгений Федоров.
По словам авторов изобретения, при строительстве зданий и помещений в них создается стандартная система вентиляции, однако через нее тратится две трети тепла. Для того, чтобы этого не происходило, используются теплообменные устройства, которые обеспечивают вентиляцию с одновременным сохранением тепла, но в условиях холодного климата эти аппараты не могут работать из-за сильной наледи. Для решения этой проблемы инженеры разработали новую конструкцию, которая обеспечивает вентиляцию при температуре от плюс 50 до минус 100 градусов.
«Из-за того, что у него поверхность теплообмена медленно, примерно один оборот в час, смещается в сторону поступающего теплого воздуха, образуется такая толщина наледи, которая не влияет на теплообмен», — сказал Федоров.
В основе работы устройства — пластинчатый теплообменник, выполненный в виде набора дисков, соединенных между собой по внутреннему и внешнему периметру. Он вращается, и внутри него создаются каналы для приточного и вытяжного воздуха. Та часть устройства, которая обмерзает, во время работы смещается вниз, куда идет теплый воздух, и, таким образом, оттаивает. После чего происходит слив конденсата. Компанией организовано серийное производство, добавил исполнительный директор Антон Шматов. Планируется производить до 200 установок в год.
«У нас есть идея связаться с Институтом Арктики и Антарктики для того, чтобы они взяли наш образец на [российскую антарктическую] станцию “Восток”. У них летом — минус 30, а зимой — минус 80 градусов Цельсия», — пояснил Федоров, добавив, что помимо российского севера такая установка может быть востребована на Аляске и в Канаде.