Создана установка для эффективной вентиляции помещений в условиях Сибири и Арктики

По словам авторов изобретения, при строительстве зданий и помещений в них создается стандартная система вентиляции, однако через нее тратится две трети тепла. Для того, чтобы этого не происходило, используются теплообменные устройства, которые обеспечивают вентиляцию с одновременным сохранением тепла, но в условиях холодного климата эти аппараты не могут работать из-за сильной наледи. Для решения этой проблемы инженеры разработали новую конструкцию, которая обеспечивает вентиляцию при температуре от плюс 50 до минус 100 градусов.