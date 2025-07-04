Стало известно, когда мишку с посикунчиком вернут на набережную Перми

Арт-объект пропал с набережной в конце марта 2025 года. По камерам видеонаблюдения удалось выяснить, что мишку забрали мужчина и женщина. Они расшатали крепление и выдрали скульптуру с лавочки. Позже пару задержали и медведя вернули. Но на своём месте на набережной он так и не появился.