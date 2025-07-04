Стало известно, когда мишку с посикунчиком вернут на набережную Перми

Арт-объект пропал с набережной в конце марта 2025 года. По камерам видеонаблюдения удалось выяснить, что мишку забрали мужчина и женщина. Они расшатали крепление и выдрали скульптуру с лавочки. Позже пару задержали и медведя вернули. Но на своём месте на набережной он так и не появился.
В администрации Перми сообщили, что арт-объект забрал собственник, чтобы произвести изменение конструкции.
Как пояснил источник сайта perm.aif.ru, сейчас ведутся восстановительные работы «Мишки с почикунчиком», ему укрепят основание, чтобы была возможность надёжно закрепить скульптуру.
В ближайшее время мишка вернется на прежнее место и будет снова радовать пермяков и гостей города.
Напомним, скульптуры медведей появились на участке набережной возле Речного вокзала. Каждый из 10 мишек олицетворяет историческое событие или значимую персону региона. Названия у композиций соответствующие: «Солёные уши», «Пермский балет», «Посикунчики», «Медеплавильное дело и пушечное производство», «Авиадвигателестроение», «Спорт в Перми», «Кама-матушка», «Изобретатель радио», «Диджей», «Пермь мягче, чем вы думаете».