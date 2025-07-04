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Володин рассказал о реализации закона, направленного на защиту русского языка

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в пятницу, 4 июля, рассказал о реализации закона о защите русского языка. По его словам, некоторые его положения уже вступили в силу.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в пятницу, 4 июля, рассказал о реализации закона о защите русского языка. По его словам, некоторые его положения уже вступили в силу.

— Русский язык отражает наши духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность. Объединяет все народы, которые проживают в Российской Федерации, — написал Володин в своем Telegram-канале.

Согласно принятому закону, информация на вывесках, указателях, табличках должна быть выполнена на русском языке. Также в рекламе не допускается употребление иностранных слов и выражений, а строящиеся ЖК разрешается называть только на русском языке.

К исключениям относятся фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.

24 июня президент России Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве. Документ вносит изменения в некоторые правовые акты, среди которых законы «О защите прав потребителей» и Градостроительный кодекс.

«Вечерняя Москва» пообщалась с экспертами и узнала, как в реальности будет действовать закон. Председатель Комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова отметила, что закон принят не для борьбы с другими языками.

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