Милиция обеспечила безопасность на День Независимости

МИНСК, 4 июл — Sputnik. Сотрудники милиции обеспечили порядок во время праздничных массовых мероприятий, которые прошли 3 июля в Беларуси, сообщили в МВД.
В этот день в стране отмечается День Независимости, по традиции во всех регионах страны проводятся массовые мероприятия — возлагают венки к памятникам воинам, которые освобождали Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, проходят концерты, ярмарки.
«Милицией обеспечена охрана общественного порядка в местах проведения праздничных мероприятий», — сообщали пресс-служба МВД в пятницу.
Сообщается, что чрезвычайных происшествий не допущено не было.
В МВД напомнили, что милиционеры и военнослужащие Внутренних войск МВД несли службу 3 июля в усиленном варианте.
Они были ориентированы на то, чтобы особое внимание уделять обеспечению личной, имущественной и дорожной безопасности граждан.
«Оперативная обстановка в стране во время проведения массовых праздничных мероприятий была под контролем сотрудников милиции, задача — обеспечить правопорядок, выполнена», — подчеркнули в пресс-службе милицейского ведомства.
МВД также поблагодарило граждан за законопослушное поведение и соблюдение мер безопасности.
Самые массовые мероприятия на День Независимости прошли в Минске, в том числе массовая патриотическая акция «Споем гимн вместе» и праздничный салют.