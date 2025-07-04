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Милиция обеспечила безопасность на День Независимости

В Беларуси 3 июля по всей стране прошли массовые мероприятия, посвященные Дню Независимости, самые масштабные — в Минске.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 июл — Sputnik. Сотрудники милиции обеспечили порядок во время праздничных массовых мероприятий, которые прошли 3 июля в Беларуси, сообщили в МВД.

В этот день в стране отмечается День Независимости, по традиции во всех регионах страны проводятся массовые мероприятия — возлагают венки к памятникам воинам, которые освобождали Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, проходят концерты, ярмарки.

«Милицией обеспечена охрана общественного порядка в местах проведения праздничных мероприятий», — сообщали пресс-служба МВД в пятницу.

Сообщается, что чрезвычайных происшествий не допущено не было.

В МВД напомнили, что милиционеры и военнослужащие Внутренних войск МВД несли службу 3 июля в усиленном варианте.

Они были ориентированы на то, чтобы особое внимание уделять обеспечению личной, имущественной и дорожной безопасности граждан.

«Оперативная обстановка в стране во время проведения массовых праздничных мероприятий была под контролем сотрудников милиции, задача — обеспечить правопорядок, выполнена», — подчеркнули в пресс-службе милицейского ведомства.

МВД также поблагодарило граждан за законопослушное поведение и соблюдение мер безопасности.

Самые массовые мероприятия на День Независимости прошли в Минске, в том числе массовая патриотическая акция «Споем гимн вместе» и праздничный салют.