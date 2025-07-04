В Минтуризма Башкирии прокомментировали случай с туристами из Уфы в Турции

Также туроператор сообщил министерству о том, что было получено право на просмотр видео с посадки пассажиров в самолет в Уфе. Установлено, что глава семейства действительно зашел на борт с рюкзаком. Однако данных о том, как сумка пропала в салоне, у компании нет. И туристы сами не могут точно сказать, через какое время они обнаружили пропажу.