В Минтуризма Башкирии прокомментировали случай с туристами из Уфы в Турции

В Минтуризма Башкирии прокомментировали случай с туристами из Уфы, у которых пропал рюкзак с документами в аэропорту турецкой Антальи.
Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел 1 июля. В тот же день авиакомпания Southwind организовала вылет туристов из Антальи в аэропорт «Шереметьево» г. Москвы.
"Все время, которое туристы провели в Турции и в Москве, они не обращались за помощью ни к туроператору, ни к турагенту, — сообщили в Минтуризма. — Турагент сама вышла с ними на связь и все это время была с ними на связи.
Авиакомпания организовала возврат туристов на безвозмездной основе.
В Москве туристы в аэропорту взяли машину и на ней доехали до Уфы, т.е. дома они были 2 июля.
«В настоящее время туроператором проведена работа по минимизации фактически понесенных расходов и возврату денежных средств туристам за приобретенный тур, — сообщила глава Минтуризма Башкирии Зухра Гордиенко. — Туроператор договорился с отелем и отель не наложил штраф за то, что туристы не заселились в отель. Сумма за отель будет полностью возвращена. Обратные билеты аннулированы. Возврат денежных средств будет произведен после подачи туристом заявления в турагентство».
Также туроператор сообщил министерству о том, что было получено право на просмотр видео с посадки пассажиров в самолет в Уфе. Установлено, что глава семейства действительно зашел на борт с рюкзаком. Однако данных о том, как сумка пропала в салоне, у компании нет. И туристы сами не могут точно сказать, через какое время они обнаружили пропажу.
«По информации туроператора произошла достаточно штатная ситуация. Все отработано согласно регламенту. Со стороны туроператора, авиакомпании и турагента сделано все возможное для возвращения туристов на родину», — резюмировали в министерстве.