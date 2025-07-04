Киркоров впервые ответил на вопрос о резком похудении

Поклонники певца Филиппа Киркорова начали переживать о состоянии здоровья артиста, поскольку он резко сбросил вес. Однако Киркоров опроверг все слухи и рассказал, что чувствует себя хорошо.
— То они переживают, что я полный, то они переживают, что я худой. Как же угодить всем?! Не угодишь. Вот какой есть, такой есть. Спортивный, фирменный и здоровенький, —рассказал Киркоров в интервью VOICE.
Состояние народного артиста РФ прокомментировал и певец Николай Басков. Он отметил, что у артистов также бывают депрессивные эпизоды и свои проблемы.
В больницу Киркоров ранее попал из-за инцидента на концерте в Санкт-Петербурге — тогда на артисте загорелась куртка во время перформанса с фейерверками. Сначала все шло по плану, но потом он вскрикнул и стал двигаться. В итоге фейерверки погасли.
Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что последствия для здоровья у Киркорова, который находится под наблюдением врачей из-за ожога могут быть очень серьезными.