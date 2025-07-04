Минск в огнях, сердца в унисон: как Беларусь отметила главный праздник

И завершающий аккорд. Вечернее небо над Минском раскрасил праздничный салют. За разноцветными композициями люди наблюдают с улыбками и слезами на глазах. После гимна — это особенный всплеск эмоций. Очень трогательно и радостно одновременно. Кажется, здесь вся страна вместе. Кто-то лично, а кто-то присоединился с помощью трансляции нашего телеканала. Что точно: настроение одно на всех.