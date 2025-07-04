До семи новых животных могут привезти в Новосибирский зоопарк из Азии

Новосибирский зоопарк пока не получил новых животных из-за санкционных ограничений. Сейчас обмен возможен только с учреждениями внутри России. Однако в планах — сотрудничество с зоопарками Индии и Таиланда, которое может принести до семи новых обитателей. Об этом КП-Новосибирск сообщил директор зоопарка Андрей Шило.
По словам представителей зоопарка, обмен животными с зарубежными партнёрами осложнён. Однако есть предварительные договорённости с коллегами из Индии и Таиланда. Переговоры находятся на ранней стадии — официальные контракты пока не подписаны.
Если стороны придут к соглашению, новосибирский зоопарк пополнится 5−7 новыми видами. Какими именно животными, пока не уточняется. Все они будут размещены в новых павильонах, строительство которых ведётся в рамках подготовки к юбилею зоопарка.