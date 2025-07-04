Заместитель мэра Бирска Виктории Бурдиной тоже предстанет перед судом

В башкирском городе Бирске завершилось расследование дела против 47-летнего бывшего заместителя экс-мэра Бирска Виктории Бурдиной. Уволенного чиновника, как сообщают в пресс-службе прокуратуры и Следственного комитета республики, обвиняют в посредничестве во взяточничестве.
По данным следствия, в декабре прошлого года подсудимый по просьбе своей начальницы организовал передачу взятки в 30 тысяч рублей от представителя подрядной организации. Деньги предназначались за подписание актов о выполнении работ по муниципальному контракту на благоустройство. Работы, само собой, выполнены не были.
Обвиняемый предоставил коммерсанту банковские реквизиты, через которые были переведены средства. После их обналичивания чиновник лично передал деньги Бурдиной.
Бывший вице-мэр полностью признал свою вину. Его уволили с госслужбы за утрату доверия. Он арестован, его имущество — тоже. Материалы возбужденного против него уголовного дела направлены в Бирский межрайонный суд для рассмотрения по существу.
Параллельно продолжается расследование в отношении бывшего главы города, обвиняемого в получении взятки. Ему также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
— Уголовное дело в отношении бывшего главы города по обвинению в получении взятки находится в производстве, обвиняемой избрана аналогичная мера пресечения, — сообщает СК.
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