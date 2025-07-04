Заместитель мэра Бирска Виктории Бурдиной тоже предстанет перед судом

По данным следствия, в декабре прошлого года подсудимый по просьбе своей начальницы организовал передачу взятки в 30 тысяч рублей от представителя подрядной организации. Деньги предназначались за подписание актов о выполнении работ по муниципальному контракту на благоустройство. Работы, само собой, выполнены не были.