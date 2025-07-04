В Госдуме обратились к владельцам магазинов: вот что сказал Вячеслав Володин

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале обратился к владельцам магазинов с призывом начать уже сейчас устанавливать вывески и рекламу на русском языке.
«Владельцам магазинов и предприятий правильно было бы уже сейчас, не дожидаясь вступления в силу положений закона (с 1 марта 2026 года — Прим. ред.), приступить к замене вывесок, а также пересмотреть подходы к организации рекламных кампаний», — написал Володин, отметив, что это уже сделали в Краснодаре, Ярославле, Магнитогорске и других российских городах.
«Россия толерантно относится ко всем народам и представителям любых национальностей. Но каждая страна защищает свой язык, свою идентичность. Кстати, делают это достаточно жёстко и последовательно», — обратил внимание политик, напомнив, что в России в этой сфере одно из самых либеральных законодательств.
Однако, выразил уверенность Вячеслав Володин, все приезжающие в Россию и открывающие здесь бизнес, должны уважать русский язык и культуру страны.
В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве. В документе, в частности, говорится о том, что информация для потребителей, такая как вывески, рекламные объявления и указатели, должна быть доступна на русском языке. При этом следует избегать использования слов, таких как «sale» или «shop».
В 2023 году Госдума приняла закон об иностранных словах в русском языке. Никакой нецензурной лексики, никаких иностранных слов, кроме предусмотренных нормативными справочниками, которые еще предстоит составить.