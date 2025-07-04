В Госдуме обратились к владельцам магазинов: вот что сказал Вячеслав Володин

«Владельцам магазинов и предприятий правильно было бы уже сейчас, не дожидаясь вступления в силу положений закона (с 1 марта 2026 года — Прим. ред.), приступить к замене вывесок, а также пересмотреть подходы к организации рекламных кампаний», — написал Володин, отметив, что это уже сделали в Краснодаре, Ярославле, Магнитогорске и других российских городах.