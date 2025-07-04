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Иван Сергеев может подписать контракт с московским «Динамо» 4 июля

Важную для самарцев сделку могут оформить уже сегодня.

Важную для самарцев сделку могут оформить уже сегодня.

Столичное «Динамо» и «Крылья Советов» начали вести переговоры по 30-летнему нападающему после завершения РПЛ. В прошлом сезоне форвард сыграл за «зелено-бело-синих» в 25 встречах (две — кубковые). В его активе — девять голов и два ассиста.

Transfermarkt оценивает Ивана Сергеева в 3 млн евро (около 278 млн рублей). В случае удачной сделки, волжане могут неплохо заработать. Тем более, вопрос с долгом перед «РТ-Капитал» почти на миллиард рублей не решен.

О возможном подписании контракта с «бело-голубыми» сообщает «Чемпионат». По данным издания, все должны оформить 4 июля.

В этот же день медосмотр в «Крыльях» может пройти 31-летний полузащитник Алексей Сутормин. Сейчас он свободный агент. До этого был в «Ростове».

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