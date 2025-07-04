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В аэропорту Ижевска временно ограничили прием и выпуск гражданских судов

Временные ограничения в воздушной гавани Ижевска ввели в целях безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Ижевска введены временные ограничения по приему и отправке гражданских самолетов утром в пятницу, 4 июля. Эту информацию сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ижевск (код ИКАО: USII)», — указывается в публикации.

Представители авиакомпании «Ижавиа» уже предупредили пассажиров о возможных изменениях в расписании рейсов.

Ранее стало известно, что в новосибирском аэропорту Толмачево второй день подряд фиксируются многочисленные задержки рейсов. Согласно информации с онлайн-табло, 3 июля в город с опозданием прибывают 23 самолёта.