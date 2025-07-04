Еще одна «волшебная таблетка»? Помогают ли виброплатформы похудеть и избавиться от отеков

Эксперт отметил, что, безусловно, у виброплатформы есть свои преимущества, например, она действительно может помочь в борьбе с отеками, расслабить мышечную ткань после тренировки и даже привести к небольшому метаболическому эффекту за счет того, что во время ее использования мышцы переходят в разные анатомические фазы.