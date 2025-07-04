Более 60 улиц благоустроят на юго-востоке Москвы

Более 60 улиц благоустроят специалисты Комплекса городского хозяйства на юго-востоке Москвы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.
Он сообщил, что в городе продолжается реализация комплексной программы благоустройства. В общей сложности в текущем году будет обновлено более 700 столичных улиц, в том числе 61 — в Юго-Восточном административном округе.
«В настоящее время работы стартовали на 39 улицах, самые масштабные мероприятия запланированы на улицах Поречная, Совхозная, Генерала Кузнецова», — сообщил Петр Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что основная задача программы — обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам.
В рамках благоустройства планируется заменить более 1,2 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия дорог и свыше 391 тысячи «квадратов» на тротуарах. Также будут расширены пешеходные дорожки, появятся новые наземные переходы с контрастным освещением и новые парковочные карманы, а также фонари с энергоэффективными светильниками и более 25 мест отдыха с удобными лавочками.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что обязательной составляющей всех столичных проектов благоустройства является озеленением. Планируется обустроить больше 638 тысяч метров газонов.