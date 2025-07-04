Более 60 улиц благоустроят на юго-востоке Москвы

В рамках благоустройства планируется заменить более 1,2 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия дорог и свыше 391 тысячи «квадратов» на тротуарах. Также будут расширены пешеходные дорожки, появятся новые наземные переходы с контрастным освещением и новые парковочные карманы, а также фонари с энергоэффективными светильниками и более 25 мест отдыха с удобными лавочками.