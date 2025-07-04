«Русский Свет» вошел в рабочую группу по развитию интеллектуальных транспортных систем в России

Компания «Русский Свет» присоединилась к межведомственной рабочей группе по проекту «Интеллектуальные транспортные системы» (ИТС). Инициатива реализуется при участии Минцифры, Минтранса и Минпромторга России. В состав экспертного объединения вошли генеральный директор ООО «Русский Свет» Дмитрий Храбров и заместитель генерального директора по развитию бизнеса Кирилл Погодаев.
Проект ИТС направлен на внедрение отечественных цифровых решений в транспортную инфраструктуру страны. Это позволит повысить безопасность дорожного движения, оптимизировать транспортные потоки и в перспективе создать условия для запуска беспилотного транспорта.
Экспертиза «Русского Света» в цифровизации дорожной инфраструктуры специализируется на разработке интеллектуальных систем освещения для транспортных объектов. Их технологии помогают создавать «умную» цифровую инфраструктуру, которая повышает энергоэффективность, безопасность и комфорт для водителей и пешеходов.
«Нам есть, что предложить для развития интеллектуальных транспортных систем. Уверен, наш многолетний опыт работы с крупнейшими заказчиками в России, глубокая экспертиза и компетенции в области реализации сложных инжиниринговых систем могут принести практическую пользу при обсуждении и разработке проектных решений, направленных на цифровизацию дорог общего пользования. Инвестиции в интеллектуальные транспортные системы окупаются многократно. Внедрение ИТС — это не только комфорт для участников дорожного движения, это реальные плюсы для экономики. Сокращение сроков доставок, минимизация ДТП, оптимизация грузо- и пассажиропотоков — все это дает положительный эффект для национального хозяйства», — рассказал Дмитрий Храбров, генеральный директор ООО «Русский Свет».