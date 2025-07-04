Стало известно, на сколько подешевеют дыни и арбузы в России в июле

В июле дыни в магазинах РФ подешевеют как минимум в 1,5 раза по сравнению с июнем, а арбузы — в 2−2,5 раза. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
При этом, по его словам, к сентябрю дыни подешевеют в 2,25−2,5 раза, арбузы — в 3,5−4 раза.
— Как только в магазины начнут активно поступать отечественные арбузы и дыни в большом количестве, цены резко снизятся. Предполагаю, что удешевление арбузов и дынь начнется постепенно во второй декаде июля, и наименьшие значения будут в конце августа — начале сентября, — заявил Балынин в беседе с изданием «Газета.ru».
Врач-гастроэнтеролог Людмила Соснина рассказала, насколько безопасны для здоровья ранние арбузы и дыни. По ее словам, крупные ретейлеры торгуют арбузами, привезенными из ОАЭ или Египта — это безопасные ягоды, имеющие сертификаты.
Врач-токсиколог Михаил Кутушо рассказал, что ранними арбузами можно отравиться, потому что в них часто содержится большое количество нитратов. Покупать арбузы в начале лета крайне нежелательно.