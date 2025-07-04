Стало известно, на сколько подешевеют дыни и арбузы в России в июле

— Как только в магазины начнут активно поступать отечественные арбузы и дыни в большом количестве, цены резко снизятся. Предполагаю, что удешевление арбузов и дынь начнется постепенно во второй декаде июля, и наименьшие значения будут в конце августа — начале сентября, — заявил Балынин в беседе с изданием «Газета.ru».