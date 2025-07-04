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Уровень воды на дамбе в Петербурге поднялся до критической отметки. Видео

Утром 4 июля уровень воды у дамбы Петербурга превысил опасную отметку в 180 сантиметров. Комплекс защитных сооружений (КЗС) остается закрытым вторые сутки подряд. Причиной стало резкое ухудшение погодных условий и угроза наводнения, вызванная обильными осадками и сильным западным ветром.

Причиной стало резкое ухудшение погодных условий.

Утром 4 июля уровень воды у дамбы Петербурга превысил опасную отметку в 180 сантиметров. Комплекс защитных сооружений (КЗС) остается закрытым вторые сутки подряд. Причиной стало резкое ухудшение погодных условий и угроза наводнения, вызванная обильными осадками и сильным западным ветром.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на 4 июля в восточной части Финского залива наблюдался западный ветер скоростью 25−28 м/с, а высота волн достигала 2−2,5 метров. Прогнозы синоптиков указывали на возможное повышение уровня воды в устье Невы до критериев наводнения, что стало основанием для введения штормового предупреждения с 5 часов утра.

Для предотвращения морского нагонного наводнения по распоряжению Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России был задействован Комплекс защитных сооружений. Кроме того, распоряжением капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» было приостановлено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру до особого распоряжения.