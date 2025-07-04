Уровень воды на дамбе в Петербурге поднялся до критической отметки. Видео

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на 4 июля в восточной части Финского залива наблюдался западный ветер скоростью 25−28 м/с, а высота волн достигала 2−2,5 метров. Прогнозы синоптиков указывали на возможное повышение уровня воды в устье Невы до критериев наводнения, что стало основанием для введения штормового предупреждения с 5 часов утра.