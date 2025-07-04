Мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров, играя на самом болезненном страхе пожилых людей

Мошенники убеждают пенсионеров обратиться в МФЦ для якобы перерасчета пенсии.
Специалисты банка ВТБ сообщили о появлении новой мошеннической схемы, направленной на обман пожилых граждан. Злоумышленник играют на самом распространенном страхе пенсионеров — потере сбережений — и используют их веру в государство. Об этом сообщила пресс-служба банка.
«Преступники разработали многошаговую комбинацию, играя на самом болезненном страхе пожилых людей — потере сбережений — и на их доверии к государству», — приводит пресс-служба ВТБ слова начальника управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности, вице-президента ВТБ Дмитрия Ревякина. Мошенники начинают с телефонного звонка, представляясь сотрудниками социальных служб или государственных учреждений. Они убеждают пенсионеров обратиться в многофункциональный центр (МФЦ) для якобы перерасчета пенсии. На самом деле никаких оснований для перерасчета нет, и сотрудники МФЦ разъясняют это посетителю — тем самым предупреждая о попытке обмана.
Через некоторое время после первого контакта жертве снова звонят — теперь уже под видом сотрудников ФСБ. Лжесотрудник утверждает, что ведет расследование по факту мошенничества и просит пенсионера «содействовать следствию». Под предлогом защиты накоплений мошенники убеждают перевести все сбережения на так называемый «специальный защищенный счет», якобы для обеспечения их безопасности.
Банк ВТБ напоминает: ни ФСБ, ни другие государственные органы никогда не требуют переводить деньги по телефону для их сохранности. Любые подобные просьбы — явный признак мошенничества. При получении подозрительных звонков рекомендуется немедленно обратиться в полицию или позвонить на горячую линию банка.