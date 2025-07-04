Мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров, играя на самом болезненном страхе пожилых людей

«Преступники разработали многошаговую комбинацию, играя на самом болезненном страхе пожилых людей — потере сбережений — и на их доверии к государству», — приводит пресс-служба ВТБ слова начальника управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности, вице-президента ВТБ Дмитрия Ревякина. Мошенники начинают с телефонного звонка, представляясь сотрудниками социальных служб или государственных учреждений. Они убеждают пенсионеров обратиться в многофункциональный центр (МФЦ) для якобы перерасчета пенсии. На самом деле никаких оснований для перерасчета нет, и сотрудники МФЦ разъясняют это посетителю — тем самым предупреждая о попытке обмана.