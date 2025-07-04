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В Варшаве предложили создать миллионный резерв военных: Обнародован шокирующий план польского генерала против России

MWM: Польский генерал призвал подготовить миллион резервистов для войны с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Отставной польский генерал Ярослав Громадзинский выступил с радикальным предложением по усилению обороноспособности страны. Он призвал создать резервную армию численностью в один миллион человек для якобы возможного конфликта с Россией, пишет MWM.

Громадзинский предложил модель резервной системы по швейцарскому образцу. Согласно его концепции, резервисты должны оставаться в активном резерве в течение многих лет с регулярными учениями.

«Никто не убедит меня, что в стране с населением 38 миллионов человек мы не можем создать резерв численностью в один миллион человек», — заявил генерал.

Особое внимание отставной военный уделил фактору времени. По его словам, в случае войны у Польши не будет в запасе несколько недель на мобилизацию. Громадзинский также отметил важность новых вооружений, включая американские системы HIMARS и южнокорейские Chunmoo, которые, по его мнению, якобы позволят наносить удары по российской территории.

Стоит отметить, что президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия не собирается воевать ни с Европой, ни с НАТО. Глава государства даже называл подобные заявления бредом. По его словам, такими догадками Евросоюз попросту пытается запугать собственное население.

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