Отставной польский генерал Ярослав Громадзинский выступил с радикальным предложением по усилению обороноспособности страны. Он призвал создать резервную армию численностью в один миллион человек для якобы возможного конфликта с Россией, пишет MWM.
Громадзинский предложил модель резервной системы по швейцарскому образцу. Согласно его концепции, резервисты должны оставаться в активном резерве в течение многих лет с регулярными учениями.
«Никто не убедит меня, что в стране с населением 38 миллионов человек мы не можем создать резерв численностью в один миллион человек», — заявил генерал.
Особое внимание отставной военный уделил фактору времени. По его словам, в случае войны у Польши не будет в запасе несколько недель на мобилизацию. Громадзинский также отметил важность новых вооружений, включая американские системы HIMARS и южнокорейские Chunmoo, которые, по его мнению, якобы позволят наносить удары по российской территории.