Особое внимание отставной военный уделил фактору времени. По его словам, в случае войны у Польши не будет в запасе несколько недель на мобилизацию. Громадзинский также отметил важность новых вооружений, включая американские системы HIMARS и южнокорейские Chunmoo, которые, по его мнению, якобы позволят наносить удары по российской территории.