В Омске зафиксировано превышение допустимой концентрации этилбензола в воздухе

В Омске вновь зафиксированы выбросы. Нарушение зафиксировано на одном из стационарных постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. На улице 4-я Поселковая оборудованием зарегистрировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) этилбензола.
Превышение было зафиксировано с 17:40 до 22:40 3 июля. Максимальная концентрация вещества составила 0,023 мг/м³, что превышает норматив в 1,15 раза.
Этилбензол — летучее органическое соединение, которое может оказывать негативное воздействие на здоровье человека при длительном или повышенном воздействии. В данный момент причины повышенного содержания вещества в воздухе устанавливаются.
Ранее в течение нескольких дней горожане страдали от периодических выбросов. 1 июля мобильная эколаборатория зафиксировала превышение ПДК сероводорода в 2,75 раза. Содержание вредного вещества составило 0,022 мг/м3.