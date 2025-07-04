Выстрелил в собаку соседки: житель Прикамья оплатил лечение пса и моральный вред хозяйки

В суде прикамец объяснил, что стрелять он не собирался, а оружие привел в боевую готовность на случай нападения животного, которое часто гостило без приглашения на его участке. Когда же собака неожиданно набросилась на него и вцепилась в сапог, мужчина от испуга нажал на спусковой крючок.