Выстрелил в собаку соседки: житель Прикамья оплатил лечение пса и моральный вред хозяйки

Мужчина использовал травматическое оружие против соседского пса по кличке Ричард. Раненного питомца хозяйка незамедлительно доставила к ветеринару. Кроме экстренной операции, понадобились дополнительные исследования и анализы, а также медикаменты и перевязочные материалы.
В своем исковом заявлении гражданка попросила взыскать с соседа понесенные ею расходы и моральный вред от стресса и душевных волнений, связанных с болезнью любимца.
В суде прикамец объяснил, что стрелять он не собирался, а оружие привел в боевую готовность на случай нападения животного, которое часто гостило без приглашения на его участке. Когда же собака неожиданно набросилась на него и вцепилась в сапог, мужчина от испуга нажал на спусковой крючок.
В ходе судебного разбирательства прямая взаимосвязь между действиями ответчика и душевными страданиями заявительницы была подтверждена письменными доказательствами, и гражданина обязали возместить соседке порядка 40 тысяч рублей.
Соответствующий документ поступил в отдел судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Судебный пристав надлежащим образом уведомил должника о возбужденном в отношении него исполнительном производстве и о необходимости возместить причиненный вред во избежание штрафных санкций и принудительных мер. В качестве предупреждения у прикамца были арестованы счета в банках. Осознавая возможные негативные последствия, гражданин выплатил всю сумму.