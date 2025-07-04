Ефимов: новая дорога в ЮАО свяжет Елецкую улицу с проездом Каширского шоссе

Новая улично-дорожная сеть появится в районе Орехово-Борисово Южное. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, она свяжет Елецкую улицу с боковым проездом Каширского шоссе.
«Сейчас идет проектирование объекта, после чего подрядная организация приступит к строительно-монтажным работам. Проектом предусмотрено строительство нескольких улиц местного значения и реконструкция съезда с Каширского шоссе при движении из области в сторону Проектируемого проезда № 963. Новая улично-дорожная сеть улучшит транспортную доступность прилегающих жилых кварталов, а также создаст дополнительный маршрут для автомобилистов на территории района Орехово-Борисово Южное. Завершить работы планируется в 2027 году», — сказал заммэра.
В рамках проекта планируется строительство нового проезда, который соединит боковой проезд Каширского шоссе с Елецкой улицей. Также будет построен Проектируемый проезд № 1, который обеспечит удобный доступ к жилому комплексу «Ясеневая 14» и позволит жителям комплекса выезжать на Проектируемый проезд № 963.
Кроме того, планируется создать дорогу, которая соединит Проектируемый проезд № 963 с существующей остановочно-разворотной площадкой для городского транспорта и новым въездом на территорию площадки «Домодедовская» филиала «Южный» ГУП «Мосгортранс».
Василий Десятков, руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, подчеркнул, что новый проезд будет однополосным в каждом направлении, и на нем будет организовано четыре остановки общественного транспорта. Еще три остановки будут расположены на Елецкой улице, на участке от Ясеневой улицы до Проектируемого проезда № 963. Всего в рамках проекта будет построено 19 пешеходных переходов и установлен светофор на пересечении Елецкой улицы и Проектируемого проезда № 963.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах по модернизации дорожной инфраструктуры в Ростокине и Алексеевском. Эти районы являются важными транспортными узлами, через которые проходят ключевые магистрали, такие как проспект Мира, Ярославское направление Московской железной дороги, Московское центральное кольцо и Калужско-Рижская линия метро. Кроме того, в них расположены значимые природные и культурные объекты, которые ежедневно посещают тысячи людей. Для снижения нагрузки на инфраструктуру в этих районах проводятся работы по реконструкции старых и строительству новых дорог. В частности, создается дополнительная связь между местной улично-дорожной сетью и проспектом Мира.