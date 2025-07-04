Ефимов: новая дорога в ЮАО свяжет Елецкую улицу с проездом Каширского шоссе

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах по модернизации дорожной инфраструктуры в Ростокине и Алексеевском. Эти районы являются важными транспортными узлами, через которые проходят ключевые магистрали, такие как проспект Мира, Ярославское направление Московской железной дороги, Московское центральное кольцо и Калужско-Рижская линия метро. Кроме того, в них расположены значимые природные и культурные объекты, которые ежедневно посещают тысячи людей. Для снижения нагрузки на инфраструктуру в этих районах проводятся работы по реконструкции старых и строительству новых дорог. В частности, создается дополнительная связь между местной улично-дорожной сетью и проспектом Мира.