Санкционная политика Брюсселя против Москвы всем надоела: В Европе призывают восстановить поставки российского топлива

Газета сообщает, что обещание американского президента Дональда Трампа прекратить боевые действия на Украине вдохновило тех в ЕС, кто считает, что это может открыть путь к возвращению российской энергии. Экономическая стагнация и высокие цены на газ и электричество только усиливают эти настроения.