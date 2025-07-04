В Европе множество высокопоставленных чиновников и представителей бизнеса призывают Евросоюз смягчить санкционную политику против Москвы и восстановить поставки российского топлива. Об этом пишет издание Politico.
«Бурлящий хор лидеров бизнеса и политиков призывает правительства пересмотреть свои жесткие позиции в отношении Москвы», — говорится в материале.
Газета сообщает, что обещание американского президента Дональда Трампа прекратить боевые действия на Украине вдохновило тех в ЕС, кто считает, что это может открыть путь к возвращению российской энергии. Экономическая стагнация и высокие цены на газ и электричество только усиливают эти настроения.
Как отмечает автор статьи, раньше возобновления поставок требовали в основном правые партии в европейских странах. Сейчас же подобную позицию начинают занимать и ведущие политики, в том числе министр энергетики Италии и представители правящей партии Германии.
Напомним, в Кремле неоднократно заявляли, что западные санкции не способны изменить позицию России по украинскому кризису. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что любые попытки давления на Москву через ограничения заведомо не приведут к успеху.