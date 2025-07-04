Мэр Благовещенска Сергей Завгородний покинул должность

Мэр башкирского города Благовещенска Сергей Завгородний покинул должность. Об этом рассказала глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова.
— Депутаты Совета проголосовали, приняли и поддержали его заявление, — сообщила чиновница.
Также она поделилась, что вместе Завгородним она работала больше пяти лет. За это время, по ее словам, совместными усилиями были реализованы проекты благоустройства, решены разного рода вопросы, завоеваны победы. Однако были моменты, когда взгляды двух чиновников расходились и когда что-то шло не так, но без поражений, считает Карабанова, развития не бывает.
Руководительница муниципалитета пожелала Сергею Завгороднему удачи, а также поблагодарила его за проделанную работу, особенно — в непростые времена.
Нового мэра, как отмечает Анна Карабанова, определит конкурс, который уже объявлен в соответствии с законодательством.
— Хочется, чтобы на конкурс откликнулись кандидаты, которые будут радеть за свой город, поддерживать связь с жителями, требовательные к себе и своим действиям, — заявила глава администрации Благовещенского района.
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