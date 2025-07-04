Мэр Благовещенска Сергей Завгородний покинул должность

Также она поделилась, что вместе Завгородним она работала больше пяти лет. За это время, по ее словам, совместными усилиями были реализованы проекты благоустройства, решены разного рода вопросы, завоеваны победы. Однако были моменты, когда взгляды двух чиновников расходились и когда что-то шло не так, но без поражений, считает Карабанова, развития не бывает.