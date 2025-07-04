Названа причина неожиданной смерти культового актера Майкла Мэдсена

«Когда я был по-настоящему подавлен, — говорил он, — и я был просто готов сдаться, можно было подумать, что элементы Голливуда будут пытаться поддержать тебя, просто заставлять двигаться вперед. Я имею в виду, что все в значительной степени знают, что я отец. Многие люди заработали много денег, когда я участвовал в их проектах, хотя бы по этой причине. Но нет — ничего не происходило.».