Названа причина неожиданной смерти культового актера Майкла Мэдсена

Звезда фильмов «Бешеные псы», «Убить Билла» и «Донни Браско» Майкл Мэдсен скончался в возрасте 67 лет. Актер, наиболее известный по сотрудничеству с Квентином Тарантино, был найден без сознания в Лос-Анджелесе.
По данным властей и его представителей, актер Майкл Мэдсен скончался в возрасте 67 лет в своем доме в Малибу. Департамент шерифа подтвердил, что никаких подозрений в совершении преступления нет, после того как в четверг утром полицейские прибыли в окружной дом в Лос-Анджелесе после звонка в службу экстренной помощи.
Он был объявлен мертвым в 8:25 утра. В электронном письме менеджер Мэдсена Рон Смит подтвердил, что его клиент скончался от остановки сердца, сообщает The Guardian.
Сержант Кристофер Джореги, начальник караула Управления шерифа Лос-Анджелеса в Лост-Хиллз, подтвердил CNN в четверг, что утром полицейские прибыли в дом Мэдсена в Малибу и обнаружили, что актер «не реагирует». Никаких подозрений в совершении преступления нет, добавил полицейский.
В заявлении Смита и другого менеджера, Сьюзан Феррис, а также публициста Лиз Родригес говорится: «За последние два года Майкл Мэдсен проделал невероятную работу с независимым кинематографом, включая предстоящие художественные фильмы “Дорога воскрешения”, “Уступки” и “Кулинарная книга для южных домохозяек”, и с нетерпением ждал этой следующей главы в своей жизни. Майкл также готовился к выпуску новой книги под названием “Слезы по моему отцу: мысли и стихи преступника”, которая в настоящее время редактируется. Майкл Мэдсен был одним из самых культовых актеров Голливуда, по которому многие будут скучать».
За свою сорокалетнюю карьеру Мэдсен завоевал признание благодаря своим образам загадочных и часто умудренных опытом крутых парней в таких фильмах, как «Убить Билла: Часть 1», «Бешеные псы», «Тельма и Луиза» и «Донни Браско».
Он также появился в более поздних фильмах Тарантино, включая «Омерзительную восьмерку» и «Однажды в Голливуде».
Майкл Мэдсен начал свою карьеру в Чикаго в составе театральной труппы «Степной волк» в качестве ученика Джона Малковича, прежде чем дебютировать на большом экране в научно-фантастических военных играх 1983 года. Его глобальный прорыв произошел в 1992 году, когда он сыграл грозного преступника мистера Блондина в полнометражном фильме Тарантино «Бешеные псы».
Игра Мэдсена завоевала признание благодаря своей быстроногой угрозе и неуловимой веселости — несмотря на то, что изначально актер хотел сыграть мистера Розового (в итоге его сыграл Стив Бушеми), потому что в ней было больше сцен с его героем Харви Кейтелем.
Несмотря на то, что 11 лет спустя Мэдсен снова объединился с Тарантино для съемок фильма «Убить Билла: Часть 1», он пропустил ряд важных ролей в кино, которые могли бы расширить сферу его карьеры, включая главные роли в «Секретных материалах Лос-Анджелеса» и «Прирожденных убийцах».
В интервью The Guardian в 2004 году он выразил недовольство некоторыми коллегами-кинематографистами из-за того, что они обошли его стороной в поисках ролей, а также из-за того, что, по его мнению, в киноиндустрии в целом проявляют недостаточную заботу.
«Когда я был по-настоящему подавлен, — говорил он, — и я был просто готов сдаться, можно было подумать, что элементы Голливуда будут пытаться поддержать тебя, просто заставлять двигаться вперед. Я имею в виду, что все в значительной степени знают, что я отец. Многие люди заработали много денег, когда я участвовал в их проектах, хотя бы по этой причине. Но нет — ничего не происходило.».
Мэдсен также объяснил «неоднородность» своей карьеры тем, что он был человеком вне времени. «Возможно, я просто родился не в ту эпоху», — сказал он. «Я в некотором роде возвращаюсь к временам черно-белого кино. Те парни в то время отличались определенной прямотой. Многие сценарии, сюжеты были очень упрощенными — они создавали тип антигероя, который, возможно, мне больше подходит.».
Актер также сказал, что он чувствует себя более комфортно в традиционных мужских занятиях, чем в спектаклях. «Все это время приходится накладывать макияж и наряжаться в одежду, — говорит он. — И нужно быть немного эгоцентричным, чтобы добиться успеха. Наверное, меня так воспитали. Для меня более мужественным является копать канавы или водить эвакуатор».
Многие другие друзья, коллеги и голливудские деятели выразили соболезнования в связи со смертью Мэдсена. Вивика Фокс рассказала New York Post: «Я имела удовольствие работать с Майклом Мэдсеном над “Убить Билла” и несколькими другими фильмами! Майкл был талантливым человеком, который потрясающе смотрелся на экране! Мои глубочайшие соболезнования и молитвы его семье.».