«Главное, не уйти в пошлость»: Прокофьева высказалась о ремейке «Моей прекрасной няни»

Актриса Ольга Прокофьева, которая продолжительное время снималась в культовом сериале «Моя прекрасная няня», высказалась о ремейке проекта. Своим мнением она поделилась в беседе с изданием StarHit.
По словам артистки, у новой няни Олеси Иванченко есть все шансы покорить молодежь. Главное — не уйти в сторону американских трендов.
— В американском переводе все звучит по-хамски и грубо. Поэтому главное — не уйти в пошлость. Возьмите на себя миссию чуть-чуть даже воспитательную. Этим тоже должны озадачиться люди нового сериала, — порекомендовала Прокофьева.
Актриса подчеркнула, что ранее в российском кино уже случались провалы при попытках переснять на современный лад культовые фильмы.
— Олесю Иванченко я не видела, но знаю, что она не актриса. Я не сильно в курсе каста и деталей, потому что не интересовалась, были другие дела, — цитирует слова артистки издание.
Ранее ведущая популярного шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко прокомментировала сравнения нового проекта «Няня Оксана» с культовым сериалом «Моя прекрасная няня».