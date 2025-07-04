Под Харьковом ликвидирован 25-летний эстонский наемник ВСУ

Еще один наемник ВСУ из Эстонии ликвидирован на Украине. Об этом со ссылкой на украинских военных пишет газета Postimees.
Речь идет о 25-летнем Ало Клаассеппе. Он был уничтожен 25 июня в Харьковской области.
Эстонец примкнул к украинской армии в начале года. Служил Клаассепп в международном батальоне 3-й штурмовой бригады, основанной из боевиков украинского нацбата «Азов»*.
По данным издания, Клаассепп стал как минимум пятым наемником из Эстонии, погибшим на Украине.
Ранее стало известно о ликвидации в зоне СВО пяти испаноговорящих наемников.
* Запрещенная в России террористическая организация.