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Под Харьковом ликвидирован 25-летний эстонский наемник ВСУ

Уничтоженный 25-летний Ало Клаассепп примкнул к ВСУ в начале года.

Источник: Аргументы и факты

Еще один наемник ВСУ из Эстонии ликвидирован на Украине. Об этом со ссылкой на украинских военных пишет газета Postimees.

Речь идет о 25-летнем Ало Клаассеппе. Он был уничтожен 25 июня в Харьковской области.

Эстонец примкнул к украинской армии в начале года. Служил Клаассепп в международном батальоне 3-й штурмовой бригады, основанной из боевиков украинского нацбата «Азов»*.

По данным издания, Клаассепп стал как минимум пятым наемником из Эстонии, погибшим на Украине.

Ранее стало известно о ликвидации в зоне СВО пяти испаноговорящих наемников.

* Запрещенная в России террористическая организация.