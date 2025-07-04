«Жив буду»: Филипп Киркоров рассказал о непрекращающихся болях после инцидента на концерте

Филипп Киркоров в интервью изданию VOICE рассказал о своем самочувствии после инцидента на концерте в Санкт-Петербурге. Король российского шоу-бизнеса признался, что до сих пор полностью не оправился от полученной травмы.
Артист сообщил, что рука еще побаливает. С характерным для себя юмором Киркоров прокомментировал ситуацию: «Все хорошо. Живы будем. Раны украшают настоящего артиста, особенно мужчину».
Народный артист России также затронул тему своего внешнего вида, отметив, что постоянно сталкивается с критикой от поклонников. То все переживают из-за полноты, то, как сейчас, из-за худобы.
«Как же угодить всем? Я такой, какой есть: спортивный, фирменный и здоровенький», — заявил певец.
Напомним, что во время апрельского концерта в петербургском «Октябрьском» произошел инцидент с пиротехникой — фейерверки, сработавшие за спиной исполнителя, стали причиной возгорания на его одежде, а именно — рукаве кожаной куртки.
В соцсетях появились кадры происшествия: на записи отчетливо слышен крик артиста от боли, вызванной ожогами от пиротехники. После инцидента платформу с Киркоровым начали опускать, и, оказавшись на сцене, он кратко пояснил: «Обжегся».